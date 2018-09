Nagui : Sa femme Mélanie Page se souvient de toutes ses ex

Chaque midi sur France 2, Nagui fait le show dans son émission Tout le monde veut prendre sa place. En faisant connaissance avec ses nouveaux candidats, l'animateur a du mal à s'empêcher d'évoquer sa vie privée lors d'anecdotes toujours plus insolites.

Lundi 10 septembre 2018, alors que Nadia, une jeune femme prétendante au titre de championne, lui affirme avoir des dossiers sur lui et sur ses vacances d'été passées dans le Sud de la France, Nagui réagit avec humour "Allez-y, je crains déguin moi !" Mais en fan loyale, Nadia ne souhaite pas faire de révélations sur le plateau, craignant notamment que Mélanie Page, la femme de Nagui, ne soit pas au courant de tout...

Mais il y a peu de chances que ce soit le cas. Nagui l'assure, sa moitié est au courant de tout, même mieux que lui-même : "C'est elle qui, de temps en temps, me remémore mes histoires passées que j'ai totalement oubliées. Elle a une mémoire de dingue et elle me dit 'si, si, elle a été ta fiancée'."

Pour rappel, Nagui et Mélanie sont tombés amoureux en 2000 et se sont unis le 5 juin 2010. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Roxanne (14 ans), Annabel (10 ans) et Adrien (6 ans). L'animateur de Tout le monde veut prendre sa place était déjà papa d'une petite Nina née en 1997, fruit de ses amours avec la présentatrice Marine Vignes dont il a partagé le quotidien entre 1995 à 1999.