Nagui : Sa "journée de rêve" avec les joueurs de l'équipe de France !

L'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. En attendant leur match de samedi 30 juin 2018 face à l'Argentine de Léo Messi, les Bleus ne manquent pas de soutien en Russie. Et entre deux entraînements, les joueurs prennent le temps de faire des interviews et d'aller à la rencontre de leurs fans.

Certains people se sont glissés dans le lot. Comme Nagui, grand amateur de foot, qui n'a manqué aucun match de la France depuis le lancement de la compétition. L'animateur de France 2 a donc eu la chance de passer un petit moment avec chacun des titulaires de l'équipe de Didier Deschamps : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Adil Rami, Benjamin Pavard, Olivier Giroud, Paul Pogba, Raphaël Varane ou encore Blaise Matuidi... Un beau souvenir qu'il a immortalisé en photo et qu'il a tenu à partager sur son compte Instagram. "Journée de rêve avec de super mecs. Gonflés à bloc pour gagner samedi et plus", commente-t-il en légende.

Seuls trois joueurs manquaient à l'appel du selfie, il s'agit d'Alphonse Areola, Benjamin Mendy et Ousmane Dembélé. Mais ce n'est que partie remise pour Nagui qui continuera, sans aucun doute, de suivre de très près les activités des Bleus.