Nagui se moque des Parisiens dans "Tout le monde veut prendre sa place"

Nagui n'y est pas allé de main morte ce mardi 28 août 2018 dans son émission à succès Tout le monde veut prendre sa place (France 2 ).

Alors qu'il faisait connaissance avec Philippe, un nouveau challenger au titre de champion qui travaille dans le tourisme et s'occupe principalement d'amener des étrangers en France, l'animateur a souhaité savoir en toute bonne foi ce que les touristes étaient curieux de visiter en premier. Ce à quoi le candidat a répondu de manière tout à fait nonchalante : "La magie de Paris."

Il n'en fallait pas plus pour que Nagui se lance dans un discours moqueur et peu sympathique envers la capitale et surtout les Parisiens : "Paris ! Ses poubelles, sa pollution... son accueil, son accueil légendaire. Le Parisien tellement sympathique avec l'étranger, c'est formidable, c'est la légende", commence-t-il à détailler sous les rires du public. Puis d'ajouter, railleur : "Tous les Parisiens sont bilingues, voire trilingues, donc ils savent accueillir l'étranger. Paris est magique..."

Mais ce n'est pas fini. Un concurrent belge, prénommé Christophe, s'est joint au débat en rajoutant une couche : "Moi je suis arrivé hier soir et c'est vrai que c'est dégueulasse".

Voilà qui est dit et qui devrait sans doute agacer Anne Hidalgo, la maire de la ville, fréquemment interpellée sur la propreté de la capitale - le manque de gentillesse ou la mauvaise connaissance des langues des serveurs ou vendeurs n'étant pas de son ressort - et qui a lancé de grandes campagnes de sensibilisation auprès des Parisiens.