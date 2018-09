Nagui se moque du "grand âge" de Michel Cymes : "C'est fou"

Impossible de s'ennuyer devant Tout le monde veut prendre sa place ! Entre les anecdotes des candidats et les péripéties de Nagui, l'émission (diffusée tous les jours à 12h sur France 2) est un vrai divertissement. Samedi 22 septembre 2018, les téléspectateurs ont d'ailleurs assisté à une séquence amusante où l'animateur de 56 ans s'en est pris à Michel Cymes.

À lire aussi Zlatan Ibrahimovic, roi moqué : Fou rire de ses coéquipiers aux trophées UNFP

C'est lors de la présentation d'un candidat que Nagui a pensé à son camarade Michel Cymes. Et pour cause, l'animateur était face à Raphaël, un interne en médecine qui s'apprête à débuter sa huitième année d'études à Nancy. Aussi stupéfait que compréhensif quant à la durée de ce cursus, il n'a pas pu s'empêcher de lancer une blague : "Oh la la la ! Ça veut dire qu'on sort de là, on est à la retraite." C'est à ce moment-là que Nagui a mentionné l'ancien animateur du Magazine de la santé (France 5). "C'est ça qui est fou ! A chaque fois, je suis impressionné par le grand âge de Michel Cymes, mais c'est normal, il était encore étudiant il y a pas longtemps", a-t-il déclaré avec humour.

Belle coïncidence, Raphaël a ensuite ajouté que Michel Cymes était "le parrain de sa promotion". Une occasion de plus pour Nagui de tacler gentiment Michel Cymes : "Je suis désolé ! Oui, c'est le parrain, il a un petit côté mafieux aussi !"

Que les téléspectateurs se rassurent, Nagui et Michel Cymes adorent se chambrer via médias interposés et se lancer de sacrées piques. Les deux grands amis de longue date cultivent leur complicité ainsi depuis plusieurs années maintenant. Dernièrement, c'est l'ancien collègue de Marina Carrère d'Encausse qui avait lancé les hostilités - hilarantes - avec Nagui le 11 juillet dernier : "Si vous voulez voir un présentateur, un animateur qui occupe bien le terrain mais qui se démerde pas très très bien, continuez sur France 2 et regardez l'émission (N'oubliez pas les paroles, NDLR) qui va suivre avec le vieux. Il est vieux maintenant, il est temps qu'il s'arrête, Nagui."