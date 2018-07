Nagui : Son anecdote amusante et improbable au sujet d'un fan

Jeudi 26 juillet 2018, Nagui présentait un nouveau numéro de son émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Alors qu'il apprenait à connaître les nouveaux candidats comme à son habitude avant de les questionner, l'animateur s'est souvenu d'une drôle de rencontre qui lui est arrivé la veille.

De sortie pour dîner en compagnie de sa femme, Mélanie Page, Nagui est en tombé sur un fan dans la rue qui n'a pas hésité à l'accoster. Il raconte : "Pas plus tard qu'hier soir, je vous jure que c'est vrai. Nous sommes allés dîner avec ma femme (...) et dans la rue il y a un monsieur qui me voit et qui me fait 'C'est vous ?' Je le regarde et je fais 'oui'. Il me dit : 'Je peux faire une photo, un selfie avec vous ?' Je fais : 'Oui volontiers.' Et donc on fait la photo."

L'histoire ne s'arrête évidemment pas là et Nagui poursuit en révélant que cet homme ne se souvenait en réalité pas de lui... "On fait la photo et il me dit : 'Merci, alors vous êtes euh..?' Je dis : 'Oui, oui mais je vais y aller parce qu'on a réservé et on est un peu en retard.' Et il dit : 'Mais vous êtes qui ?'"

Une anecdote qui a bien fait rire les participants mais aussi le public face à un Nagui encore perplexe par ce qu'il a vécu.