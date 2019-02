Nagui taclé par Patrick Sébastien, agacé par son éviction : "Il a tout !"

Patrick Sébastien n'a pas la langue dans sa poche. Il vient une nouvelle fois de le prouver en répondant sans tourner autour du pot aux questions de nos confrères de TV Magazine... Il s'est notamment plaint du favoritisme dont bénéficierait Nagui de la part de France 2.

C'est dans la foulée de l'enregistrement de sa dernière émission pour le Service public, Les Années bonheur, que l'animateur de 65 ans – qui a appris son éviction en octobre dernier – a fait part de son mécontentement. "Mon éviction, elle n'est pas grave uniquement pour moi car ils m'ont flingué ma boîte, mais elle est symbolique d'un mépris pour une partie de la population. Personne n'est venu me voir pour me demander d'arranger mes émissions. Ils me donnaient quatre Années bonheur et quatre Cabaret, dans une année, pour moi c'était suffisant, pour eux, ça ne leur plombait pas le budget. Ce n'était vraiment rien de me garder ça. Mais définitivement c'est : 'Vous, on ne vous aime pas et on va vous empêcher de vous exprimer sur le Service public'", a-t-il asséné.

Et Patrick Sébastien de pointer une autre star du Service public qui n'a pas connu les même problèmes avec la direction de France 2 : "Aujourd'hui, Nagui a tout ! Il est producteur des émissions toute la journée et comme il tient l'access, s'il filmait son frère en train de faire du vélo, il aurait un prime !"

Pour finir, concernant la raison de son éviction, l'animateur a commenté une nouvelle fois : "Être un homme blanc de plus de 50 ans, ce n'est pas ma faute. J'ai toujours été victime de notables qui ne m'aiment pas. Pourtant, j'ai les moyens intellectuels d'aller dans leur sens mais je n'ai jamais fait ces concessions. J'aurais pu faire partie du public qui me regarde à la télévision. Si je n'avais pas réussi, je serais dans la salle en train de chanter Les Sardines."

La dernière des Années bonheur avec Patrick Sébastien, c'est dans quelques semaines sur France 2 !