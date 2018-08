Nagui vexé par un dessin offert par un petit garçon : "Ça fait mal quand même"

Nagui aime plaisanter avec les candidats de ses émissions sur France 2. Parfois, c'est à ses risques et périls !

Ce 29 août 2018 dans N'oubliez pas les paroles, un jeune garçon prénommé Guillaume a voulu gâter l'animateur de 56 ans en lui offrant un cadeau, un dessin réalisé par son grand-père. Problème, il s'agissait plus d'une caricature que d'un dessin lambda ! Nagui a alors réagi : "Ne me dis pas que c'est toi qui l'as fait ? C'est quoi ? C'est une photocopie ?" Et le jeune garçon de renseigner : "Non, c'est mon grand-père Michel qui l'a fait."

Dans la foulée, le compagnon de Mélanie Page a alors lancé avec humour : "C'est tellement ressemblant (...) Alors Michel, ce qui serait très gentil, c'est que Guillaume me donne votre adresse (...) comme ça, je pourrais vous envoyer mes avocats pour faire un procès. Je pense que vous comprendrez la raison pour laquelle je vais m'en prendre à vous. (...) Sans déconner, t'as vu la gueule que j'ai là-dessus ? Je déteste ton grand-père ! C'est une caricature. Ayons un peu de recul et d'humour sur soi... Ça fait mal quand même, ça fait mal."



