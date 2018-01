Nagui "viel animateur télé" selon Frédéric Beigbeder : Explications en direct !

Ce mardi 23 janvier 2018, Nagui (56 ans) recevait Frédéric Beigbeder dans son émission radio La bande originale (France Inter), afin d'évoquer son oeuvre littéraire Une vie sans fin... et le petit tacle qu'il lui a lancé dedans.

En effet, dans son livre, Frédéric Beigbeder évoque les "vieux animateurs télé qui refusent de décrocher et continuent d'animer des jeux débiles" en faisant notamment référence à Nagui. Une pique qui a inspiré David Morin pour sa chronique "Morin a fait un rêve". "Parmi eux : Dechavanne, Sabatier... et Nagui. Et je vous le dis tout de suite, Nagui n'a pas apprécié du tout ! Pas que vous l'ayez cité comme animateur de jeux débiles, non, ça il est au courant, a-t-il grincé. Non, ce qu'il a détesté, c'est que vous le citiez en 3e position. Nagui, il veut être 'number one'. En plus, derrière Dechavanne qu'il déteste et Sabatier qu'il méprise ", a-t-il déclaré.

Amusé, l'animateur de N'oubliez pas les paroles (France 2) a précisé que c'était faux. Après quoi, David Morin a repris sa chronique. Une fois terminée, Nagui a demandé des explications à son invité. Il s'est d'abord dit "extrêmement fier d'être cité dans une oeuvre littéraire", puis a rappelé que Thierry Ardisson a été moins épargné puisqu'il y est décrit comme une personne qui a passé sa vie "à lire des prompteurs qu'il n'avait même pas écrit lui-même et à faire des blagues qu'il n'a pas écrites non plus".

"Il y a une partie que vous pensez réellement, c'est ce que vous dites sur Thierry Ardisson et la partie fiction, c'est quand vous dites que je suis un animateur de jeux débiles. Il faut faire la part des choses dans le livre", a enchaîné Nagui. Frédéric Beigbeider s'est donc justifié : "Je vous apprécie comme animateur de talk show ici. (...) Je regrette que vous ne fassiez pas à la télévision ce que vous faites ici."

Nagui a alors répliqué qu'il n'y a aucune raison qu'il fasse ce qu'il fait sur France Inter à la télé. Mais on vous rassure, tout est bien qui fini bien. A la suite de cette interview, le papa de Nina (20 ans), Roxane (13 ans), Annabelle (8 ans) et Adrien (5 ans) a partagé un selfie en compagnie de Frédéric Beigbeider et y a inséré le hashtag "sans rancune" en légende.