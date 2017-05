Najat Vallaud-Belkacem : Ce "jardin secret" qu'elle n'a jamais osé dévoiler...

Najat Vallaud-Belkacem écrit des livres mais pas seulement. Éprouvée par une campagne présidentielle qui ne l'a pas portée là où elle aurait aimé – son candidat Benoît Hamon n'a réalisé qu'un maigre score au premier tour –, l'ex-ministre de l'Éducation nationale a trouvé dans la musique un refuge, un exutoire. Grande amatrice de chanson française, la candidate socialiste aux législatives dans la 6e circonscription du Rhône, à Villeurbanne, ne fait pas qu'écouter avec passion les références incontournables comme Jean-Jacques Goldman ou les nouveaux talents comme Vianney.

Dans un entretien accordé au Parisien Magazine ce 26 mai, Najat Vallaud-Belkacem révèle qu'elle écrit des chansons, une plongée dans le "jardin secret" de la femme de gauche de 39 ans. Cette passion cachée n'est pas récente mais remonte à son enfance, des textes qu'elle conserve "pour une autre vie". Celle qui s'est récemment violemment accrochée avec Vanessa Burggraf dans On n'est pas couché y voit un "besoin", elle y trouve "un exutoire". "Si j'ai envie de me retirer une obsession de la tête, je me mets devant une feuille de papier et je brode à partir d'un mot, de sa sonorité. J'écris en alexandrin, souvent", explique-t-elle, osant des comparaisons avec certains artistes : "Je parle de faits de société, à la façon d'un Calogero ou d'un Vianney aujourd'hui."

Parce que son engagement politique la contraint à peser ses mots, à mesurer ses propos, Najat Vallaud-Belkacem voit dans la chanson une permission "de dire l'indicible, la douleur".

Fan absolue de Jean-Jacques Goldman, ce ne sont pas les textes du chanteur français exilé à Londres qu'elle fredonne à sa fille Nour-Chloé née en 2008 (la petite a un frère jumeau, Louis-Adel), mais ceux de... Louane. Quand elle reprend Maman, Najat Vallaud-Belkacem s'octroie la liberté de transformer légèrement les paroles, pour ne pas la choquer. "J'ai changé 'les amants passent de lit en lit' en 'les amants passent de livre en livre'. J'attends le jour où elle me dira que je lui ai menti !", plaisante la maman engagée aux secrets insoupçonnés.

Olivia Maunoury