Najat Vallaud-Belkacem : Confidences intimes et campagne au naturel...

De plus en plus, Najat Vallaud-Belkacem fend l'armure... La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui vit ses dernières semaines dans son ministère, a fait des confidences, poursuivant celles qu'elle avait déjà livrées sur papier dans son livre La vie a plus d'imagination que toi.

Dans une interview vidéo pour Gala, la ministre a fait quelques révélations, du bout des lèvres, sur certains aspects de sa vie privée. Najat Vallaud-Belkacem, qui ne se départit jamais de son humour, a par exemple révélé le petit surnom que lui donnait son mari, Boris Vallaud. "Lulu", a-t-elle déclaré un peu mal à l'aise mais le sourire en coin. Toutefois, elle ne donne ni la raison ni la signification... La ministre a également évoqué ses enfants Louis et Nour, racontant qu'ils lui demandaient souvent de lâcher son portable mais, qu'avec eux, en matière d'éducation, elle n'avait jamais été adepte de la fessée. Si elle est plutôt cool avec ses jumeaux, il y a des sujets sur lesquels elle ne se veut pas laxiste, la drogue en était un exemple, elle qui affirme n'avoir jamais fumé un joint de sa vie...

Najat Vallaud-Belkacem s'apprête à faire ses cartons mais elle compte bien rester dans le monde politique puisqu'elle est candidate aux législatives à Villeurbanne. Elle était ainsi vue le terrain mardi 11 avril, accompagnant notamment le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. Souriante, disponible, la candidate s'est affichée au naturel, délaissant ses cheveux lisses pour un look moins strict. Elle a visité le centre d'animation de Saint-Jean et a assisté à la présentation du dispositif Territoire zéro chômeur.