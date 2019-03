Najat Vallaud-Belkacem : Confidences sur la naissance de ses jumeaux

Najat Vallaud-Belkacem et Boris Vallaud sont parents de jumeaux de 11 ans dont les prénoms évoquent la double culture de leurs parents : Louis-Adel et Nour-Chloé. À l'occasion de la 42e Journée internationale des droits des femmes, le député socialiste de 43 ans s'engage auprès d'autres personnalités, comme les journalistes Julian Bugier et Marc-Olivier Fogiel, pour le rallongement du congé paternel. Il s'en explique dans le magazine Marie-Claire.

"À la naissance de mes enfants, je me suis libéré pendant la grossesse, et après la naissance pour profiter, m'occuper d'eux et soulager un peu leur mère", se souvient Boris Vallaud. C'était d'autant plus nécessaire que les jumeaux sont nés prématurément, avec deux mois d'avance, et ont passé cinq semaines en couveuse. "C'est un grand exercice de modestie de devenir parents, poursuit le député. On peut avoir lu des livres, mais finalement c'est face à la réalité que l'on apprend. Le congé de paternité est un incroyable outil d'égalité femmes-hommes ; mais aussi un outil d'émancipation des hommes. Ils ne le savent pas mais, en général, ils sont aliénés à leur travail et ils passent à côté de l'essentiel." Ce congé pour les pères est actuellement de seulement onze jours.

Dans une précédente interview accordée à Marie-Claire, en novembre, Boris Vallaud confiait à propos de ses bébés : "La nuit, je donnais le biberon, ils avaient la gentillesse de ne pas être synchrones. Et j'ai aussi changé les couches. J'ai une épouse hyperactive. Parfois, j'assumais une bonne partie de la charge." Il expliquait aussi comment se répartissent les tâches du quotidien dans leur foyer. C'est, par exemple, lui qui cuisine, Najat Vallaud-Belkacem n'ayant aucun talent dans ce domaine. Elle est en revanche particulièrement efficace quand il s'agit des devoirs des petits : "Elle est très patiente. Les règles de grammaire apprises enfant, elle les connaît par coeur, alors que moi... Et les exigences de lecture tous les jours, c'est elle."

