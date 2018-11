Najat Vallaud Belkacem et Boris Vallaud : Qui fait quoi à la maison ?

Najat Vallaud Belkacem et son mari Boris Vallaud incarnent un couple moderne. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale de 41 ans qui travaille à présent dans le privé et le député du PS de de la 3e circonscription des Landes ont tous les deux des emplois du temps surchargés, des activités professionnelles qui ne les empêchent pas de profiter de leur vie de famille. Parents de jumeaux, Louis-Adel et Nour-Chloé, âgés aujourd'hui de 10 ans, Najat Vallaud Belkacem et Boris Vallaud partagent les tâches.

L'ancien élève de l'ENA de 43 ans qui a collaboré avec Arnaud Montebourg au conseil général de Saône-et-Loire de 2008 à 2012 évoque sa vie de famille dans un dossier consacré au congé paternité dans le numéro de décembre 2018 de Marie-Claire. Très bon cuisinier, Boris Vallaud interdit formellement à son épouse d'approcher des fourneaux, "une question de survie." "Najat a d'immenses qualités, mais elle cuisine trop mal !", lâche-t-il avec humour. En tant qu'ancienne ministre de l'Éducation nationale sous la présidence de François Hollande, Najat Vallaud Belkacem se montre bien plus efficace avec les devoirs de leurs enfants : "Elle est très patiente. Les règles de grammaire apprises enfant, elle les connaît par coeur, alors que moi... Et les exigences de lecture tous les jours, c'est elle."



Dès la naissance de leurs jumeaux intervenue avec deux mois d'avance, Boris Vallaud s'est tout de suite impliqué. "La nuit, je donnais le biberon, ils avaient la gentillesse de ne pas être synchrones. Et j'ai aussi changé les couches. J'ai une épouse hyperactive. Parfois, j'assumais une bonne partie de la charge", se souvient-il. Parce que ses jumeaux sont restés cinq semaines en couveuse, le député avait été aidé à l'époque par Arnaud Montebourg qui avait accepté de lui libérer du temps pour qu'il soit auprès de ses bébés.