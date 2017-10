Najat Vallaud-Belkacem : Sa nouvelle vie de famille après la politique...

Depuis dix ans et le poste de porte-parole qu'elle occupait lors de la campagne de Ségolène Royal, Najat Vallaud-Belkacem vivait dans la lumière. Mais l'ancienne ministre de l'Éducation nationale a essuyé une rude défaite à Villeurbanne, lors des dernières élections législatives, faisant d'elle un symbole de la déroute socialiste, quand son époux Boris Vallaud, jusqu'ici dans l'ombre des cabinets politiques, est élu député de la 3e circonscription des Landes. À 42 ans, il incarne le renouveau du PS.

La crise de la quarantaine, c'est réservé aux hommes, paraît-il !

Paris Match publie un long reportage sur ce couple très moderne et sa nouvelle vie de famille. Pour la première fois depuis treize ans, Najat Vallaud-Belkacem n'a pas de mandat. Elle vient de célébrer son 40e anniversaire et accueille cette nouvelle vie avec sérénité : "Non, je ne ressasse pas, dit-elle à Paris Match. La crise de la quarantaine, c'est réservé aux hommes, paraît-il !" Le couple vient de faire l'acquisition d'un bel appartement dans le 19e arrondissement de Paris. C'est là qu'ils élèvent leurs jumeaux de 9 ans, dont les prénoms évoquent la double culture de leurs parents : Louis-Adel et Nour-Chloé. Une double culture qui a toujours été célébrée dans leur famille, notamment pour leur mariage le 27 août 2015 : Paris Match révèle qu'une grande tente marocaine avait été dressée dans le jardin de la maison de famille des Vallaud à Hontax, dans les Landes, et que les mariés étaient passés de la robe blanche et du costume gris à la robe traditionnelle et à la djellaba.

Depuis sa défaite, Najat Vallaud-Belkacem a donc beaucoup plus de temps à consacrer à ses enfants. Boris Vallaud est à Paris du lundi au jeudi avant de rejoindre sa circonscription pour la fin de la semaine. Quand ils sont ensemble, ils emmènent et vont chercher les jumeaux à l'école. Pour autant, n'allez pas penser que l'ancienne ministre se consacre désormais aux tâches ménagères. Boris fait les courses et la cuisine : "Je suis hyperféministe, d'autant plus que je me bats pour que Najat fasse sa part !", admet-il en riant.

D'abord le permis

Depuis quelques mois, Najat Vallaud-Belkacem donne des conférences gratuites sur l'ascenseur social, un sujet qui lui tient à coeur, nourrit le projet de créer une fondation mais débutera par celle d'une maison d'édition. Elle passe aussi son permis et promet de se mettre à la natation.

Si Boris Vallaud, héritier spirituel d'Henri Emmanuelli, incarne pour l'heure le renouveau du Parti socialiste, il n'est pas dupe de l'importance de son épouse et croit en son retour en première ligne : "Des comme moi, il y en 90 par an. Des comme elle, il y en a une par décennie", affirme le député de 42 ans, décidément très amoureux et admiratif.

