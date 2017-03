Nancy Gonzalez : Son fils et collaborateur, Santiago, est mort

"Malgré le chagrin, nous souhaitons saisir l'opportunité de remercier tous ses amis, collaborateurs et clients de son aventure, et nous continuerons à l'honorer avec la marque. Merci du fond du coeur, et j'espère que vous pourrez célébrer avec moi la vie et la contribution de Santiago, alors que nous l'emmenons vers sa dernière demeure."

Santiago et Nancy Gonzalez sont les cofondateurs de la maison Nancy Gonzalez. Les articles de la marque de chaussures et d'accessoires sont très prisés chez les stars. Le top model Adriana Lima, Courtney Love, les actrices Lily Collins et Sofia Vergara, ainsi que Kylie Jenner ont récemment été vus portant du Nancy Gonzalez.

L'été dernier, Santiago Barberi Gonzalez a lancé à Paris une collection conçue en collaboration avec l'artiste KAWS.