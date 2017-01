Naoëlle d'Hainaut (Top Chef) : Son nouveau défi gourmand avec son mari !

Naoëlle d'Hainaut (33 ans) est la grande gagnante de Top Chef 2013. Si elle n'a pas laissé qu'un bon souvenir aux téléspectateurs – du moins ceux qui se souviennent du "scandale" de vol de crevettes –, la jeune femme peut se targuer de faire un sans faute dans sa carrière. La preuve, elle va ouvrir son restaurant.

Trois ans après son passage sur M6, la candidate qui a travaillé pour le prestigieux Bristol, avant de devenir chef dans le restaurant d'entreprise gastronomique de la marque Vente-privée.com, se lance un sacré défi : être à la tête de son propre restaurant. Où ça ? À Pontoise dans le Val d'Oise.

C'est avec son mari qu'elle se lance dans cette nouvelle aventure : "On a cherché pendant de très longs mois le lieu idéal. Nous avons visité pas moins de trente restaurants à Paris et dans la région avant de tomber sur ce restaurant à Pontoise. (...) Il est situé dans un endroit discret, à mon image. Il possède un énorme potentiel avec une très grande salle, la possibilité d'agrandir et d'ouvrir la cuisine, sans compter la belle terrasse extérieure", confie-t-elle au site Gazettevaldoise.fr.

Prête à relever ce défi, Naoëlle d'Hainaut présentera à ses clients "de beaux produits", "misera sur la créativité" et "proposera notamment de beaux plats de poisson", sa spécialité. "Mon but : m'éclater et séduire les gens", continue-t-elle.

Ouverture prévue en mai ou juin prochain !