Naomi Campbell a quitté Liam Payne après quatre mois de flirt

Les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump et leurs épouses respectives, Brigitte Macron et Melania Trump, Vincent Cassel et Tina Kunakey... Ces couples sont la preuve qu'une différence d'âge n'est pas un obstacle. Naomi Campbell et Liam Payne (48 et 25 ans) auraient pu rejoindre cette liste. L'icône mode s'est malheureusement lassée de son jeune compagnon.

L'info est signée The Mirror ! Le tabloïd britannique révèle que Naomi Campbell et Liam Payne, qui avaient pris soin d'éviter toute apparition publique ensemble, ne sont plus en couple. Une source a confié que Naomi avait mis fin à leur relation, parce qu'"ils menaient des vies différentes." L'insider ajoute : "Liam et Naomi se sont beaucoup amusés, ils s'entendaient bien et se marraient. Mais leur destin n'était pas de rester ensemble. Ils vont rester amis, il n'y a pas de rancoeur entre eux."

Naomi Campbell et Liam Payne avaient déclenché des rumeurs après un échange de mots doux sur Instagram. Fin janvier, ils ont assisté ensemble à un concert à l'O2 Arena, à Londres. Le mannequin et l'ex-membre du groupe One Direction avaient été filmés ensemble dans les coulisses du spectacle du chanteur Davido.

Ce week-end, Liam Payne a été vu à Indio, pour le premier week-end du festival de Coachella.