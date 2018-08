Naomi Campbell en couple avec un magicien ? Leur virée en bateau à Saint-Tropez

Dès le 23 août, un porte-parole du mannequin britannique a démenti toute romance en déclarant à E! News : "Naomi et David ne sortent pas ensemble. Ils sont bons amis depuis des années, mais rien de plus". Dommage, ils auraient formé un couple pour le moins détonnant ! "Ils se connaissent depuis longtemps, il y a une attraction mutuelle parce qu'ils sont tous les deux aussi charismatiques et intenses l'un que l'autre", a également révélé un proche à Page Six. Mais selon ce dernier, ils sont si excentriques que leur histoire aurait rapidement "pris fin en feux d'artifices".