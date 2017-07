Naomi Watts en couple avec Billy Crudup ? Le duo repéré main dans la main...

Moins d'un an après sa rupture avec Liev Schreiber, Naomi Watts pourrait ne plus être un coeur à prendre. Selon les informations du Page Six, l'actrice de 48 ans est en couple avec Billy Crudup, son partenaire dans la toute nouvelle série de Netflix, Gypsy.

La fiction semble avoir rattrapé la réalité puisque les comédiens sont mari et femme à l'écran. D'après des témoins, les deux stars ont été repérées main dans la main lors d'une promenade dans le quartier branché de Tribeca, à New York, au cours du week-end dernier (16-17 juillet). "On ne savait pas qu'ils formaient un couple. C'est plutôt cool de voir deux grandes vedettes être aussi éprises l'une de l'autre. Ils avaient l'air heureux et riaient beaucoup, et ils sont repartis aussi en se tenant la main", a dévoilé un indiscret.

Contacté par Page Six, le représentant de Naomi Watts a refusé d'en dire plus à ce sujet. De son côté, le porte-parole de Billy Crudup s'est contenté d'un laconique mais explicite "Sans commentaire".

Maman de deux adorables garçons (Sasha, 9 ans et Sammy, 8 ans, nés de sa relation avec Liev Schreiber), l'égérie Bulgari s'était confiée en mai dernier sur sa vie amoureuse, affirmant qu'elle n'avait pas pour projet de se lancer dans une nouvelle relation. "Avoir des rencards me paraît futile et contre-productif, ce n'est pas du tout ma priorité pour le moment", avait-elle déclaré au magazine britannique Red. Visiblement, elle a changé d'avis !

Billy Crudup, que les spectateurs ont vu cette année dans Jackie et Alien : Covenant (il sera également à l'affiche de Justice League, prévu pour la fin 2017) est aussi connu pour avoir fréquenté l'actrice de Weeds Mary-Louise Parker (de 1996 à 2003), avec laquelle il a un fils, William (13 ans). Il avait aussi fréquenté Claire Danes entre 2003 et 2007. A l'époque, leur histoire avait d'ailleurs fait grand bruit, puisque le comédien avait quitté la mère de son enfant pour vivre pleinement son idylle avec la star d'Homeland. Cette dernière avait fini par le quitter à son tour pour celui qui est son actuel mari, Hugh Dancy.