Natacha Polony "énervante" : Éric Zemmour s'en prend à la chroniqueuse

L'équipe des Terriens du dimanche (C8) a connu une rentrée mouvementée. Pour sa première dimanche 16 septembre 2018, Thierry Ardisson (69 ans) a reçu Éric Zemmour (60 ans), venu promouvoir son dernier livre, Destin français. Et, après avoir blessé Hapsatou Sy (qui envisage de porter plainte contre lui), l'écrivain s'en est pris à Natacha Polony (43 ans).

L'équipe a été invitée à réagir sur la théorie du grand remplacement (théorie selon laquelle la population européenne serait remplacée par une population non européenne sur le territoire français métropolitain). Partisan, Éric Zemmour a eu un échange quelque peu houleux avec la directrice de la rédaction de Marianne. Cette dernière n'a pas hésité à interrompre à plusieurs reprises l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2). Agacé, ce dernier n'a alors pu s'empêcher de hausser le ton. "Enfin c'est insupportable. Vous ne me laissez jamais finir... Alors j'aimerais bien pouvoir répondre ! Je m'énerve parce que vous êtes énervante. Vous n'êtes pas l'instit' et je ne suis pas l'élève, Natacha ! Je ne me calme pas. Votre ton d'institutrice, j'en ai jusque-là", a lancé le polémiste en tapant du poing sur la table.

"Quand on parle sur le même ton que vous, vous êtes insupportable, c'est fascinant", a répliqué Nathacha Polony. Ambiance...