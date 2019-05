Natacha Polony : Épaule nue et look masculin, la journaliste sensuelle à Cannes

Natacha Polony est une habituée du tapis rouge du Festival de Cannes et en ce 24 mai 2019, pour la montée des marches du film Sibyl, la comédie dramatique de Justine Triet, en compétition pour la Palme d'or, elle a fait sensation.

Face à Adèle Exarchopoulos, magnifique en robe vert pâle et Virginie Efira, en robe noir moulante et scintillante, la célèbre journaliste a préféré un look 100% black et très sensuel. La femme de 44 ans, connue pour ses passages à la télévision que ce soit dans On n'est pas couché (France 2) ou Les Terriens du dimanche !, a porté un pantalon noir et un top aux allures de veste qui avait pour originalité de dévoiler une épaule. Le tout accessoirisé d'un petit sac noir et de talons hauts perchés de la même teinte.



Natacha Polony, qui est directrice de la rédaction de Marianne, a toujours été adepte d'un style sombre mais sexy. Et elle en fait chaque année la démonstration lors du Festival de Cannes.

En 2017, la rouquine avait déjà opté pour un style très masculin : pantalon et haut noir accessoirisé d'une veste blanche à col noir. En 2016, toujours habillée d'un ensemble noir et blanc, elle avait osé le pantalon en cuir. En 2015 c'est un top blanc qui rehaussait son look 100% noir. La même année, lors d'une autre montée des marches, elle osait le cuir mais cette fois au niveau de son bustier. 2014 fut l'année du décolleté plongeant et du style boyish. Lors de cette même édition, elle a dévoilé ses jambes grâce un ensemble, toujours noir, qui se terminait avec du tulle. Un look sensuel qui faisait contraste avec le style black and white avec cravate foulard qu'elle a osé quelques jours plus tôt. Natacha Polony a juste fait une exception en 2018. Au bras de son mari journaliste et critique gastronomique français Périco Legasse, elle avait préféré un pantalon doré avec un haut à rayures noir et blanc qui dévoilait déjà une épaule.