Natacha Polony VS Jean-Michel Aphatie : Gros clash sur la Coupe du monde 2018 !

Rien ne va plus entre Jean-Michel Aphatie et Natacha Polony ! Les anciens collègues du Grand Journal (Canal+) ont eu un échange violent sur Twitter. Le point de départ de leur querelle ? Une phrase dans le nouvel édito de l'ex-chroniqueuse d'On n'est pas couché (France 2) !

Publié dans Le Figaro du 14 juillet 2018, Natacha Polony se demande "s'il faut laisser les couleurs tricolores s'abîmer dans le spectacle d'un sport utilisé pour à la fois déchaîner et contrôler les masses". La journaliste de 43 ans fait ici allusion aux Français qui se montrent fiers de brandir le drapeau uniquement pour des événements sportifs comme la Coupe du monde 2018. Révolté, Jean-Michel Aphatie n'a pas du tout apprécié ce passage...

Sur Twitter, Jean-Michel Aphatie n'a pas hésité à interpeller Natacha Polony. "Pour @Npolony, le football est un objet de manipulation des masses. Parfois, certaines personnes réfléchissent trop. Étonnant, non?", a-t-il déclaré. Ce à quoi la journaliste a répondu : "Cher @jmaphatie, j'explique exactement le contraire : je démonte cet argument. Il faut lire un texte en entier et sans préjugé pour le comprendre. Mais parfois, la frustration et le ressentiment aveuglent. Allez, mâchez bien, ça va passer." "Vous avez coupé la suite du papier pour qu'on ne puisse pas comprendre que je réponds à cette question par la négative. Manipulation totale", a-t-elle ensuite ajouté.

Jean-Michel Aphatie a surenchéri instantanément : "Chère @Npolony, c'est bien connu : je ne lis jamais un texte jusqu'au bout, et d'ailleurs, je ne lis pas en règle générale. Quant à votre amour du foot et des supporteurs, il éclate dans le texte alambiqué que publie @Le_Figaro. Bonne finale, chère Natacha." "Décidément, vous ne savez pas lire. Et en effet, les nuances vous sont étrangères. Allez, ce n'est pas grave, vous vous en remettrez... Mais évitez d'étaler vos rancunes personnelles, c'est un peu pathétique... Je vous salue bien", a conclu Natacha Polony.