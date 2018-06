Natacha Régnier et Jérôme : Amoureux et complices devant Rafael Nadal

Jeudi 7 juin à Roland-Garros, Rafael Nadal s'est offert son ticket pour la demi-finale, sa 11e sur la terre battue parisienne. En tribunes, de nombreux VIP avait fait le déplacement pour assister à la suite du match qui opposait le champion espagnol à l'Argentin Diego Schwartzman. En trois sets à un (4-6 / 6-3 / 6-2 / 6-2), le N°1 mondial a inversé la vapeur après avoir profité de l'interruption de son match par la pluie la veille.

Dans les tribunes, sous un soleil revenu, Natacha Regnier et son compagnon Jérôme Pitorin ont notamment profité du spectacle. Les deux amoureux ont immortalisé leur passage à coups de selfies et de sourires complices, prenant également la pose dans le Village international.

L'actrice belge, qui était récemment à l'affiche de la saison 2 de la série Marseille sur Netflix, partage depuis plusieurs années la vie de l'animateur – qui présente en alternance Échappées belles, avec Sophie Jovillard et Raphaël de Casabianca, depuis 2010 sur France 5. Elle est maman de deux filles de 15 et 9 ans, Lise d'un côté, fille du compositeur et musicien Yann Tiersen que Natacha Régnier avait épousé, et Jessie, qu'elle a eue ensuite avec le réalisateur et photographe Guillaume Bonnaud.