Natalie Portman en situation inquiétante...

Avec Ex Machina, nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original en 2016, le réalisateur Alex Garland avait fait sensation. Dire que son nouveau long métrage, Annihilation avec Natalie Portman en premier rôle, est très attendu, est donc un euphémisme. Et l'attente est encore accentuée depuis la divulgation de la première et mystérieuse bande-annonce.

L'histoire : Une biologiste participe à une expédition gouvernementale sur le site d'une catastrophe écologique pour retrouver la trace de son mari disparu.

Au casting et face à l'actrice oscarisée de Black Swan, on retrouve Oscar Isaac, l'inquiétant personnage de son précédent film. Gina Rodriguez (Jane the Virgin), Tessa Thompson (Selma) et Jennifer Jason Leigh (Les Huits Salopards) font partie de la distribution également.

Annihilation est l'adaptation du best-seller éponyme de Jeff VanderMeer et sortira en France le 7 mars.