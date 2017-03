Natalie Portman filmée juste avant son accouchement, son ventre rond sublimé

Un pur moment de délicatesse tourné en noir et blanc avec l'une des actrices hollywoodiennes les plus convoitées, enceinte et presque au terme de sa grossesse qui plus est : James Blake ne pouvait que marquer les esprits avec ce nouveau clip tout en poésie, celui qui sert à illustrer son morceau My Willing Heart.

Ce 20 mars, le chanteur britannique a annoncé la sortie de sa vidéo sur les réseaux sociaux, mettant en scène une divine mais surtout très enceinte Natalie Portman. Selon les informations rapportées par People, on apprend que l'épouse du danseur étoile et chorégraphe Benjamin Millepied a effectué ce somptueux tournage quelques jours seulement avant de donner naissance à son deuxième enfant. Ce que l'on croit volontiers d'après les images fabuleuses...

Sous la direction d'Anna Rose Holmer, la célèbre actrice de 35 ans qui a tout récemment incarné Jackie Kennedy au cinéma dévoile son ventre très arrondi comme jamais. Sur certains plans, son imposant baby bump apparaît en mouvement, signe que sa petite fille bouge et se manifeste au son de My Willing Heart. Plongée tour à tour dans une piscine et dans un clair-obscur, Natalie Portman se propose en harmonie parfaite avec son enfant à naître, une communion parfaitement captée, au plus proche de la réalité. Mais elle est aussi rejointe par un invité furtif, une petite tête qui se glisse sous son tee-shirt et tournoie autour de son ventre rond. S'agit-il d'Aleph, le premier enfant de Natalie Portman et Benjamin Millepied, âgé de 5 ans et demi ? Très probablement, vu le caractère très personnel de ce clip.

Très active lors de sa grossesse, Natalie Portman s'est faite bien plus discrète les dernières semaines, se retirant des tapis rouges pour vivre l'arrivée de sa petite fille dans l'intimité la plus totale. Absente des Oscars, l'actrice glamour a donné naissance, dans le plus grand secret, à son deuxième enfant quelques jours avant la prestigieuse cérémonie, le 22 février (les Oscars ont eu lieu le 26). L'heureuse nouvelle a été annoncée officiellement par le biais de son agent. "Natalie Portman et son mari Benjamin Millepied ont accueilli une petite fille, Amalia Millepied, le 22 février. La maman et le bébé sont heureux et en bonne santé", a-t-il été indiqué sobrement dans un communiqué.

My Willing Heart, ballade écrite par Frank Ocean, est extraite du troisième album de James Blake, The Colour in anything.

Olivia Maunoury