Natalie Portman prête à embrasser Ruth Negga : Un cliché sensuel

Elles sont talentueuses et charismatiques : Natalie Portman (Jackie) et Ruth Negga (Loving) posent ensemble pour l'une des couvertures de la nouvelle édition du magazine W. La revue se concentre sur les performances marquantes et pressenties pour les Oscars, il était donc normal d'y retrouver les deux comédiennes, furieusement sensuelles sur le cliché.

Autres alternatives de couvertures : Amy Adams (Nocturnal Animals, Premier Contact) et Matthew McConaughey (Gold), Adam Driver (Paterson) et Viggo Mortensen (Captain Fantastic) et enfin Michelle Williams (Manchester by the Sea) et Joel Edgerton. Ce dernier est le partenaire de Ruth Negga dans Loving.

La divulgation de ces photos glamour et cinéphiles précèdent de peu la cérémonie des Golden Globes, récompenses décernées par la Hollywood Foreign Press Association. Le favori est pour le moment La La Land, comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone dans les premiers rôles. Ce long métrage est en lice avec 7 citations, suivi de Moonlight (6 nominations) et Manchester By The Sea (5).