Natalie Portman : Punk et rock'n'roll, elle étonne avec son nouveau look !

Alors que son dernier film Annihilation vient de sortir aux Etats-Unis (il faudra attendre le 12 mars pour le voir en France, via Netflix), Natalie Portman est déjà repartie sur un autre tournage. Et celui-ci risque de détonner dans la filmographie de l'actrice révélée par Léon et oscarisée pour Black Swan.

Les 27 et 28 février 2018, impossible de la rater dans le quartier new-yorkais de l'Uptown Manhattan où le film Vox Lux a posé ses caméras et caravanes. Car la star ne passe pas inaperçue avec le look qu'elle arbore pour les besoins de ce long métrage. Les cheveux noirs gominés, elle porte un crop top laissant entrevoir furtivement le bas de son ventre, un perfecto en cuir, un jean clair et troué, et est juchée sur des talons façon Doc Martens cloutées.

Un look bien punk et rock'n'roll qui contraste avec le glamour et la douceur auxquels la star hollywoodienne nous a habitués et qu'elle affiche d'ordinaire. Dirigé par Brady Corbet (acteur dans Funny Games US, Mysterious Skin), Vox Lux s'étale sur une période de quinze ans et raconte l'ascension de Celeste, une star de la pop. Natalie Portman, qui a repris un rôle écrit à la base pour Rooney Mara, tiendra le rôle principal face à Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Stacy Martin et la jeune Raffey Cassidy (Alliés, Mise à mort du cerf sacré).