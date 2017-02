Natalie Portman: Son ventre rond, star malgré lui face à Nicole Kidman très chic

Comme chaque année, à environ deux semaines de la grande cérémonie des Oscars, les nommés sont invités par l'Académie à un déjeuner qui ressemble fortement à un avant-réglage de ce qui nous attend pour la suite, le show en moins. L'Oscar Nominee Luncheon s'est donc déroulé le 6 février à Beverly Hills et, sans surprise, il a réuni un beau parterre de stars dominé par une Natalie Portman aussi belle qu'enceinte dans une tenue Topshop. Bien malgré lui, son ventre rond a aimanté les regards et volé la vedette.

Le tapis rouge n'était pourtant pas en reste, entre la très chic Nicole Kidman (en Chanel et croisée non loin de son partenaire de jeu dans Lion, Dev Patel) et la toujours aussi ravissante Emma Stone (vêtue d'une combinaison Stella McCartney). Isabelle Huppert était également de la partie en Armani Privé, tout comme Naomie Harris, Octavia Spencer, Ruth Negga, Viola Davis et Michelle Williams, ravissante dans une robe Louis Vuitton. Autant de nommés au féminin, auxquels répondent Casey Affleck, Ryan Gosling, Denzel Washington, Lucas Hedges, Mahershala Ali ou encore Viggo Mortensen.

Du côté des réalisateurs, on a aperçu Mel Gibson, rajeuni sans son imposante barbe (qu'un fan avait rasé en direct à la télévision il y a peu), le virtuose Damien Chazelle, Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) ou bien Denis Villeneuve. La musique était aussi bien représentée, entre Justin Timberlake et Pharrell Williams, face à l'ultrafavori compositeur Justin Hurwitz (pour La La Land, le film aux 14 nominations).

On aura également croisé lors de ce déjeuner le réalisateur-scénariste Shawn Levy, Matt Damon, Laura Dern, Dawn Hudson, Jeff Bridges et sa femme Susan, Mike Mills, le compositeur Thomas Newman, Raoul Peck, Theodore Melfi, Michael Dudok de Wit (le réalisateur du film d'animation La Tortue Rouge) ou encore Gianfranco Rosi.