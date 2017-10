Natalie Portman : Soutien glamour de Benjamin Millepied à Los Angeles

Jusqu'à présent, Natalie Portman et Benjamin Millepied ne s'étaient affichés qu'une fois ensemble depuis la naissance de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Amalia, survenue en février dernier, quelques jours avant la grande cérémonie des Oscars. Cette apparition à deux remonte au mois de mai, lors du lancement de l'Eau de Parfum Miss Dior au Château de la Colle Noire (Var), à la veille du début du Festival de Cannes. Depuis, plus rien.

Le célèbre couple est réapparu samedi 7 octobre à Los Angeles à la soirée annuelle de gala du L.A. Dance Project que Benjamin Millepied avait pour mission d'animer. Le danseur étoile et chorégraphe français de 40 ans a fondé cette compagnie en 2012, accompagné de Matthieu Humery, Nicholas Britell, Nico Muhlyaret, Charles Fabius. Fidèle à la grande maison Dior dont elle est l'égérie, Natalie Portman portait une robe noire. Glamour et sophistiquée dans une pièce longue, l'actrice de 36 ans portait également une paire de sandales à talons.

Benjamin Millepied a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités lors de sa grande soirée de gala. L'actrice Ellen Page était présente, posant main dans la main avec sa nouvelle compagne Emma Portner, une danseuse de Benjamin Millepied avec qui elle est officiellement en couple depuis cet été. L'ancienne star de la série Parks and Recreation, Rashida Jones, a également assisté à la soirée, tout comme l'actrice Isla Fisher.

Devenu directeur de l'Opéra de Paris en novembre en 2014 avec un élan de modernisme qui n'a pas fait l'unanimité, Benjamin Millepied avait finalement démissionné de ses fonctions moins de deux ans après sa nomination. Bye bye la France et Paris et rebonjour les Etats-Unis à Los Angeles. Dans une interview accordée à Paris Match en début d'année, Natalie Portamn était revenue sur ce changement de vie et la liberté retrouvée de son mari. "Mon mari a changé de travail et il a exprimé le désir de revenir vivre à Los Angeles parce qu'il y trouve plus d'inspiration. Je suis très contente de voir à quel point il est heureux de se retrouver dans son élément. Il se sent vraiment libre. (...) Il crée sa propre réalité", avait déclaré à l'époque la jeune maman. Qu'importe ses choix, Benjamin Millepied a toujours eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de sa moitié.