Natalie Zettel : Découvrez la cousine inconnue et bombesque du clan Kardashian

En 2013, Natalie Zettel avait donné sa toute première interview au tabloïd Star, évoquant son adoration pour les célèbres membres de son clan. "J'aime ma famille. Je les connais depuis que je suis toute jeune. Je suis plus proche de Kendall et Kylie parce que nous avons presque le même âge. Ce n'est pas bizarre pour moi d'avoir une famille étendue aussi connue parce que je les connaissais bien avant la célébrité. Les gens me disent 'Oh mon Dieu ! Tu es la cousine de la famille Kardashian ? Est-ce que c'est bizarre ?', et je réponds 'Non'. Il n'y a rien de spécial, à mes yeux c'est juste ma famille", avait-elle déclaré à l'époque.