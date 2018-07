Natasha St-Pier : Comment son fils a changé son rapport au public...

Lundi 23 juillet 2018, Natasha St-Pier s'est produite à Brignoles, dans le Var, à l'occasion d'un concert gratuit au jardin Suau. La chanteuse canadienne a été applaudie et chaudement accompagnée par 1 500 spectateurs. À l'issue du concert, elle s'est confiée dans les colonnes de Nice-Matin pour une interview parue jeudi 26 juillet. L'interprète de Tu trouveras explique notamment comment sa maternité a changé ses rapports avec son public.

Mariée depuis 2012 au pompier de Paris Grégory Quillacq, Natasha St-Pier est la mère de Bixente, âgé de 2 ans et demi. Le petit a une influence, peut-être inattendue, sur son artiste de maman et la fin de ses concerts. "Depuis que j'ai un enfant, je me suis rendu compte que quand on part sans faire de dédicaces au public ça peut faire beaucoup de peine, et surtout aux enfants. Un adulte peut comprendre que je puisse être fatiguée, que je manque de sommeil parce c'est mon 5e spectacle de la semaine... Pour un enfant, c'est beaucoup plus dur à comprendre. Là, l'ambiance était très familiale, donc c'était normal de prendre le temps." Selon Nice-Matin, la chanteuse de 37 ans a passé une demi-heure après son concert à signer des autographes et prendre des selfies avec ses admirateurs.

Dans quelques jours, le 3 août, Natasha St-Pier publiera un nouvel album. Il s'agit d'une suite au projet de Grégoire, Thérèse, vivre d'amour, sorti en 2013, dans lequel il mettait en musique des poèmes de Thérèse de Lisieux. Ce nouveau disque s'intitule Aimer, c'est tout donner et comporte des collaborations avec Glorious, Grégory Turpin, Battista Acquaviva ou encore Lou.