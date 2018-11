Natasha St-Pier et Inès de la Fressange jouent les yogis solidaires

Pour sa cinquième édition, l'opération Yogis du Coeur a pu compter sur le soutien de deux personnalités de choix. Ce 18 novembre 2018 à l'hôtel InterContinental de Paris, Natasha St-Pier et Inès de la Fressange étaient réunies pour la bonne cause. La chanteuse et la styliste ont uni leurs force et leur souplesse le temps d'une séance de yoga solidaire au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Adepte de yoga de longue date, Natasha St-Pier s'est volontiers prêtée aux exercices de méditation et de danse libre. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir la chanteuse partager quelques-unes de ses poses favorites sur son compte Instagram, aussi bien en coulisses d'un concert qu'en pleine nature.