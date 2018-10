Natasha St-Pier et Joyce Jonathan : Stars croquantes du Salon du chocolat

Cette année encore, plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque en jouant les mannequins gourmands d'un soir. Ce mardi 30 octobre au soir, le coup d'envoi du Salon du chocolat édition 2018 a été lancé avec le défilé annuel de charité organisé au Parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris. Un événement auquel sportifs, chanteurs, comédiens et danseurs ont joyeusement pris part dans des tenues confectionnées en chocolat.

On avait quitté Djibril Cissé, Tristane Banon et Marie Denigot en plein essayages, les 3000 invités à la cérémonie d'ouverture ont pu les découvrir sur le podium ! Accompagné de Silvia Notargiacomo, ancienne danseuse de Danse avec les stars, l'ancien footballeur de l'équipe de France a démontré ses talents de danseur en effectuant une chorégraphie en duo. Actuellement en lice pour la saison 9 de l'émission de TF1, Marie Denigot a quant à elle pu compter en coulisses sur le soutien de son partenaire Jeanfi Janssens.

Autre artiste a s'être produite ce mardi soir, Natasha St-Pier s'est saisie du micro pour reprendre le titre Last Dance de Donna Summer tout en étant vêtue d'une robe en chocolat. En coulisses, elle a notamment pu croiser les chanteuses Joyce Jonathan et Anaïs Delva, la comédienne Nadège Beausson-Diagne et le danseur Brahim Zaibat. Eva Colas, première dauphine de Miss France 2018 et candidate pour la France au concours Miss Univers 2018 le 16 décembre 2018 en Thaïlande, était également de la partie.