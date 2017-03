Natasha St-Pier et son fils Bixente : Tendre baiser en pleine séance de yoga

Natasha St-Pier est aujourd'hui une femme comblée, entre l'amour de son mari, la bonne santé de son fils Bixente et le bien-être retrouvé... grâce au yoga. Sur son compte Instagram, la chanteuse canadienne âgée de 36 ans ne s'en cache pas et multiplie les clichés d'elle en plein exercice de yoga.

Et pour rendre la chose encore plus fun et surtout attendrissante, l'interprète des tubes Je n'ai que mon âme et Tu trouveras a décidé de mettre en scène son yoga quotidien avec la complicité de son fiston. Cela donne des photos pour le moins irrésistibles, à l'instar de celle où la star échange un baiser sur la bouche avec son enfant alors qu'elle est en train de réaliser un étirement, ou celle, très amusante, sur laquelle on aperçoit Bixente assis entre les cuisses de sa maman qui en train de faire une sorte de poirier.