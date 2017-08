Natasha St-Pier filme le craquant cours de surf de Bixente, 21 mois !

Les cours de surf se poursuivent pour Bixente, le fils de la chanteuse Natasha St-Pier et de son mari Grégory. La chanteuse, qui avait déjà partagé une photo craquante de son garçon, a cette fois dévoilé une vidéo tout aussi adorable.

Sur Facebook et Instagram, Natasha St-Pier a posté, ce mardi 22 août 2017, une vidéo sur laquelle on peut voir Bixente dans sa combinaison, prenant un nouveau cours de surf avec son papa à ses côtés. À seulement 21 mois, le craquant garçonnet semble très à l'aise sur l'eau et pas effrayé du tout ! Nul doute qu'avec le temps, il finira par être aussi doué que son père, lequel est un ancien plongeur à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Natasha St-Pier prend du bon temps sur la côte Atlantique avec son clan, qui nage désormais dans le bonheur après des mois d'angoisse liée à l'opération à coeur ouvert de Bixente pour cause de malformation cardiaque, mais elle a tout de même des projets sous le bras. Alors qu'elle donne plusieurs concerts cet été, elle a récemment dévoilé qu'elle était aussi de retour en studio...