Natasha St-Pier : Nouvelle tête, elle confesse "des folies" !

On avait pu avoir un aperçu de la nouvelle coupe de cheveux de Natasha St-Pier lors de la publication d'un récent cliché d'elle et de son fils, commentant son absence aux Enfoirés mais, désormais, on découvre pleinement sa nouvelle tête !

Natasha St-Pier a repris le chemin des studios d'enregistrement, quelques mois après le disque Mon Acadie et, surtout, la naissance de son premier enfant, Bixente. C'est en dévoilant son retour au travail que les fans de la chanteuse ont pu découvrir qu'elle affiche une étonnante nouvelle coiffure. L'interprète canadienne de 35 ans a coupé ses cheveux en un carré avec frange ! En outre, elle semble avoir aussi fait une couleur puisqu'elle est désormais totalement brune... A un anonyme qui lui demandait ce qu'il se passe avec ses cheveux, amusée, elle a répondu : "des folies."

Natasha St-Pier a posté plusieurs photos d'un studio d'enregistrement et donne déjà rendez-vous à ses fans l'an prochain pour un nouveau projet musical...