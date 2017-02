Natasha St-Pier : Prête pour une reconversion professionnelle inattendue ?

Alors qu'elle a annoncé un nouveau projet musical, après avoir publié le disque Mon Acadie, la sympathique Natasha St-Pier pourrait-elle envisager une autre carrière ? Sans doute pas mais, si besoin, elle possède un diplôme qui lui permettrait d'exercer une profession étonnante...

Sur Facebook, Natasha St-Pier a posté une photo d'elle en compagnie d'Aria Crescendo, prof de yoga. "Petite parenthèse avec ma toute première prof de yoga. Celle qui m'a donné l'envie. Devenue prof de yoga certifiée à mon tour je profite toujours d'une pause pour retourner aux sources et refaire un cours avec elle", a écrit la chanteuse, devenue brune. L'interprète de Je n'ai que mon âme nous avait caché qu'elle excellait dans cette pratique sportive ! Sans doute est-elle ravie de s'y remettre un peu, elle qui n'a pas eu une minute à elle depuis la naissance de son fils Bixente, en novembre 2015.

Aria Crescendo est très connue dans le monde du show business. "Danseuse de formation (Crazy Horse), coach Yoga à la Star Academy, Aria s'est formée au Power Yoga chez YogaWorks. Egérie de Nike et Decathlon, chroniqueuse yoga sur BEinSport et dans l'Hebdo Show, elle a publié deux livres : Le Yoga de ma vie (2006, Ed. Chiron) et The Health Book. Elle a fondé Healthy Warriors avec Gus Forristal", nous apprend sa fiche sur le site healthy-warriors.com.

Thomas Montet