Natasha St-Pier retrouve Patrick Sébastien pour Le Plus Grand Cabaret du monde

Samedi 14 octobre, France 2 proposera un nouveau numéro de son programme à succès, Le Plus Grand Cabaret du monde, en prime time. Mis en boîte le mois dernier, il accueillera divers invités aux côtés de Patrick Sébastien, qui s'était lourdement blessé quelques semaines avant le tournage.

Le 12 septembre dernier, l'animateur populaire du Service public recevait plusieurs stars autour de lui comme Bruno Wolkowitch, la comédienne de Scènes de ménages Amélie Etasse, les humoristes Jarry, Olivier de Benoist, Anne Roumanoff (qui fête ses 30 ans de carrière et a changé de couleur et de coupe de cheveux) ainsi que Michel Leeb mais également la chanteuse Natasha St Pier (de retour avec le disque L'Alphabet des animaux), le dessinateur Philippe Geluck, Shirley et Dino...

Sur scène, encore de très beaux numéros et des artistes venant de partout dans le monde. On pourra voir l'incontournable Dani Lary, Tiffany Williams et Axel Osborne Troupe, Alain Alegria, Cirkafrika, Acro Army, Arturo Brachetti (qui donnera 40 représentations de son nouveau spectacle Solo, à la nouvelle salle de spectacle Le 13e art), Magic Unlimited, Felice Aguilard...

Thomas Montet

Le Plus Grand Cabaret du monde, le 14 octobre 2017 sur France 2 à 20h45.