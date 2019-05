Natasha St-Pier : "Une envie de changement", elle dévoile sa nouvelle tête

Natasha St-Pier a pris ses fans par surprise, au matin du 22 mai 2019. La chanteuse de 38 ans a diffusé deux photos d'elle sur Instagram, où elle compte pas loin de 40 000 abonnés. La star a désormais une nouvelle tête et cela lui va à ravir.

"Bon matin ! Une envie de changement... un peu de douceur et de lumière pour cet été. Back to Basics.... retour à la couleur de mes débuts ! #venitianblond #jenaiquemoname", a commenté la chanteuse canadienne. Natasha St-Pier apparaît les cheveux longs et avec une couleur blond vénitien sur deux photos qui ont été prises à Paris comme elle l'a confirmé dans les commentaires. Ses fans ont immédiatement accroché à ce retour aux sources. "Waah tes yeux ressortent drôlement bien !" ; "C'est parfait, j'adore" ; "De toute façon tout te va", peut-on notamment lire.

Natasha St-Pier est du genre à faire des expériences capillaires et elle aime partager cela avec son public. La chanteuse de Mon Acadie a notamment été brune, les cheveux longs ou les cheveux au carré...

Après avoir sorti l'an dernier le disque Thérèse de Lisieux – Aimer c'est tout donner, Natasha St-Pier continue de se produire un peu partout en France et en Belgique. La maman de Bixente (4 ans) n'oublie pas non plus son autre passion : le yoga. Non contente de donner des conseils à ses fans ou de leur diffuser des phrases inspirantes, elle va carrément sur le terrain. "Que faites vous du 17 au 26 octobre 2019?! Je serai au Canada et je vous propose de m'y retrouver pour découvrir les paysages incroyables... La culture locale et le Bhakti yoga. Des cours de yin, de vinyasa de Hatha et des chants de mantras dans des lieux d'exceptions. Tous les détails sur @yogajournalfce et www.alma-minding.fr", a-t-elle indiqué sur Instagram.

