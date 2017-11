Nathalie Baye et l'affaire Weinstein : "Il n'y a pas ça en France..."

Deux ans après leur premier tête-à-tête dans leur (presque) propre rôle pour la série Dix pour cent, Nathalie Baye et sa fille Laura Smet se retrouvent dans Les Gardiennes, de Xavier Beauvois, en salles le 6 décembre. Le film évoque le destin de trois femmes, contraintes de s'occuper de la ferme alors que les hommes sont au front. Dans Le Point, Nathalie Baye évoque la libération de la parole des femmes et Johnny Hallyday, le père de sa fille.

Dans Les Gardiennes, les femmes sont contraintes de travailler alors que les hommes se font massacrer sur le champ de bataille. Nathalie Baye fait remarquer qu'à leur retour, elles ont été "remises" à leur place et elle se désole, qu'aujourd'hui encore une femme doive travailler cent fois plus qu'un homme pour prouver sa valeur.

Tout le cinéma américain savait, mais c'était mis sous cloche. Il n'y a pas ça en France

Elle évoque naturellement l'affaire Harvey Weinstein qui secoue Hollywood. Nathalie Baye, qui a été la mère de Leonardo DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg, établit une distinction claire entre la France et les États-Unis : "Je me souviens d'un casting à 23 ans avec un metteur en scène reconnu que j'ai trouvé glauque, c'était comme une odeur, un truc malsain. Vous sentiez qu'il était un peu vicelard. Point. Ce qui est invraisemblable avec l'affaire Weinstein, c'est que tout le cinéma américain savait, mais c'était mis sous cloche. Il n'y a pas ça en France. Il y a bien un ou deux réalisateurs un peu glauques et torturés, mais il n'y a pas d'histoire de viol, ou alors je suis naïve et en dehors du coup." Les récents scandales de la Cinémathèque française, autour des rétrospectives de Roman Polanski et de Jean-Claude Brisseau, dont l'hommage a été ajourné, sont la preuve que le cinéma français n'est pas exempté de toute remise en question...

Se gardant bien de commenter l'état de santé du père de sa fille, Nathalie Baye glisse tout de même un mot sur son ancien compagnon. Aujourd'hui encore, on l'interroge sur cette histoire d'amour jugée improbable à l'époque entre l'idole des jeunes et l'actrice. Pour Jean-Claude Camus, l'ancien producteur du rockeur : "Johnny est très intelligent et cultivé, affirmait Camus dans Closer. On l'a fait passer pour un benêt pendant des années. C'est la présence de Nathalie Baye à ses côtés qui a renversé l'opinion." L'actrice lui présente de nouvelles personnes dont Godard, qui aura un coup de foudre pour lui et le fera tourner dans Détective en 1985. Pour Nathalie, présente et proche de Laeticia, le Taulier reste un monument national : "Notre couple a tellement surpris. On nous jugeait bizarrement. Ça reste un homme pour qui j'ai une tendresse infinie."