Nathalie Baye et Laura Smet : Mère et fille complices face à Jean-Paul Belmondo

Mardi 30 mai, plusieurs personnalités étaient réunies au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris pour assister à la générale de la pièce Ça coule de source, écrite par Louis-Michel Colla, mise en scène par Marion Sarraut et mettant en vedette les artistes Ana Pievic, Xavier Simonin, Marie Montoya, Hervé Dipari et Leanna Chea.

Sur place, Nathalie Baye et sa fille Laura Smet ont très vite attiré l'oeil. Élégant et toujours aussi complice, le duo mère-fille a volontiers pris la pose bras dessus-bras dessous avant de partir à la rencontre de ses amis et collègues, à commencer par Jean-Paul Belmondo. En bonne forme et visiblement ravi d'être présent à la représentation, le légendaire acteur français a chaleureusement été salué par de nombreux autres artistes.

Guy Bedos, Richard Berry et sa femme Pascale Louange, Nicoletta, Anne Richard et son compagnon Fabien Lecoeuvre, Antoine Duléry mais aussi Robert Hossein et sa femme Candice Patou ont tous été vus en train d'échanger avec Bébel.

Alessandra Sublet, Francis Perrin et sa femme Gersende, Claudia Tagbo, Olivier Belmondo et sa femme Audrey, Gérard Holtz, Michel Creton, Framboise Holtz, Caroline Barclay, Eric Assous et sa femme, Dominique Bergin, Jean-Daniel Lorieux et sa femme Laura Restelli-Brizard, Raphaël Enthoven, Frédéric Saldmann et sa femme Marie, Gérard Majax, Charles Gérard, Monique Raimond, Plamen Roussev, Arnaud Lemaire, Daniel Colas et sa fille Coralie Audret étaient également tous présents pour découvrir cette comédie pétillante et légère.