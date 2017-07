Nathalie Baye et Raphaël Personnaz, soirée décontractée avec le gratin du cinéma

Jeudi 6 juillet, la société UniFrance, organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde, organisait une grande soirée à Paris. A cette occasion, Serge Toubiana, nouveau président d'UniFrance, et Isabelle Giordano, directrice générale de la marque, ont convié plusieurs personnalités du cinéma.

Cinéastes, producteurs mais aussi acteurs étaient donc présents. A commencer par Nathalie Baye et Raphaël Personnaz, qui ont profité de l'événement pour retrouver la compagnie de Jean-Paul Salomé, ancien président d'UniFrance.

Du côté des comédiens et des réalisateurs, Elsa Zylberstein, Medi Sadoun, Louis Do de Lencquesaing, Gérard Jugnot, Laurent Lafitte, Noémie Merlant, Simon Bouisson, Rabah Nait Oufella, Garance Marillier, Julia Ducournau, Sophie Breyer, Simon Helloco, Valérie Donzelli, Anne Consigny, Anne Fontaine ou bien encore Philippe Le Guay avaient tous répondu présent pour passer un moment convivial autour d'un verre. Chez les producteurs, Mélita Toscan du Plantier, Amanda Herzberg, Didar Domehri et Mina Driouche ont été aperçus, non loin des agents Claire Blondel, Dominique Besnehard et François Samuelson.

Cette soirée avec le gratin du cinéma était également l'occasion pour certains de venir en famille. Sonia Rolland a pris la pose au côté de son beau-frère Yaniss Lespert, venu avec sa jolie compagne. Yamina Benguigui était quant à elle accompagnée de sa fille Liza.