Nathalie Baye, Ophélie Meunier et Kev Adams gâtés à Roland-Garros

Jeu, set et convivialité ! Si tous les yeux sont rivés sur les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen de Roland-Garros et sur les plus grands joueurs des circuits ATP et WTA, un autre tournoi se joue en parallèle : le Trophée des personnalités. Pour sa 26e édition, la compétition caritative créée par Framboise Holtz attire toujours autant.

Si Caroline Receveur, enceinte de son premier enfant et venue soutenir son chéri Hugo Philip, a attiré tous les regards le 6 juin 2018, Nathalie Baye et Ophélie Meunier étaient également à l'honneur. L'actrice de 69 ans et mère de Laura Smet ainsi que l'animatrice de 30 ans sont toutes les deux reparties de la Porte d'Auteuil avec un chèque de 2000 euros remis par Engie, partenaire officiel de Roland-Garros. Nathalie Baye représentait Innocence en danger et Ophélie Meunier Autour des Williams. La veille, le 5 juin 2018, l'acteur et humoriste Kev Adams s'était également vu remettre le même montant pour Princesse Margot qu'il parraine.

Mais parce que le Trophée des personnalités reste avant tout un tournoi, les personnalités s'affrontent. Alors que la finale est prévue le 8 juin 2018, Jean Imbert, vainqueur en 2015, a battu le violoniste Nicolas Dautricourt. "Je n'ai pas une minute à moi en ce moment mais je me suis arrangé pour trouver du temps pour Framboise (Holtz)", a commenté le chef. Le virtuose de la sculpture Richard Orlinski s'est quant à lui incliné face au journaliste politique Jean-Michel Apathie : "J'ai été plus régulier, mais avec un plus d'entraînement, Richard serait redoutable."



Le producteur Emmanuel Chain s'est incliné contre le tenant du titre Cyrille Eldin : "Je manque d'entraînement, je ne joue que lors du Trophée des Personnalités et Cyrille était beaucoup trop fort pour moi." Pour conserver son titre, le trublion de Canal+ s'entraîne fréquemment avec son fils Camille. S'ils souhaitent le battre, Cyril Hanouna, Sylvain Wiltord ou Jean Imbert, eux aussi affûtés, sont prévenus. Ils devront être à leur meilleur niveau pour inscrire leurs noms au palmarès 2018. Pour sa première participation, le vainqueur de Koh Lanta et Danse avec les Stars, Laurent Maistret n'a pas démérité face à l'animateur Alex Goude. Émoussé après son succès en trois sets, Alex s'est ensuite incliné contre l'ancien footballeur Sylvain Wiltord, vainqueur à deux reprises du Trophée des personnalités en quatre participations.