Nathalie Baye parle : "Les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère"...

Il ne manquait plus qu'elle... Elle était la dernière à garder le silence et, finalement, elle a décidé de réagir. Nathalie Baye, ex-compagne de Johnny Hallyday, a publié un communiqué dans lequel elle soutient la démarche de sa fille Laura Smet et celle de son demi-frère David Hallyday qui contestent devant la justice le testament de leur père, mort en décembre dernier.

Nathalie Baye a choisi de s'exprimer dans les colonnes du Figaro car elle estime que "la multitude de mensonges et d'attaques circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux", l'oblige à sortir de son silence. La mère de Laura Smet est visiblement très affectée par les remarques qui touchent sa fille – que l'on a vue aux César – et sa démarche. "J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère", dit-elle. Un sacré tacle à Laeticia Hallyday, dernière épouse du chanteur et seule bénéficiaire de son testament.

Nathalie Baye, jusqu'ici discrète, attaque Laeticia et son clan sans y aller par quatre chemins. "Il y avait l'apparence, photos familiales à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seules la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse. Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'au frère que Johnny ne supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père", écrit-elle.

Les aînés de Johnny ont saisi la justice pour obtenir le droit d'écouter le disque posthume du chanteur, une audience est prévue le 15 mars. Rappelons toutefois que cet album n'est pas un projet – il est terminé ! – et qu'il n'est pas posthume. Entièrement réalisé par Johnny Hallyday lui-même, qui en est le coproducteur, il contient entre 8 et 10 chansons totalement nouvelles et a été livré à la maison Warner début novembre.

"Être nié dans cette filiation artistique est reçu comme une vraie douleur et une grande injustice. Que faut-il faire pour retrouver la raison ? Tous ceux qui ont aimé Johnny ne peuvent que le souhaiter", ajoute l'actrice qui a été en couple avec Johnny Hallyday de 1982 à 1986.

Le testament de Johnny Hallyday est au coeur d'une véritable guerre, déchaîne les passions et déchire les proches du regretté artiste qui prennent tour à tour position.. Pour rappel, de son vivant, l'interprète d'Allumer le feu a fait d'importantes donations à Laura et David, et c'est pour cette raison qu'il avait choisi de ne rien leur donner de plus à sa mort, afin que son patrimoine aille à Laeticia et à leurs filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans).

Thomas Montet