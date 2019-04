Nathalie Baye : Photo vintage pour un "heureux souvenir" avec Johnny Hallyday

Johnny Hallyday fait partie des hommes qui ont tout particulièrement compté dans la vie sentimentale de Nathalie Baye. Le chanteur, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, lui a donné son unique enfant, Laura Smet.

Bien que l'actrice de 70 ans se soit ouvertement placée du côté de sa fille et de David Hallyday dans la guerre de l'héritage – un épineux dossier qui n'a toujours pas trouvé d'épilogue –, ces discordes judiciaires n'entachent en rien les doux souvenirs qu'elle a avec le Taulier.

Le 3 avril 2019, Nathalie Baye s'est emparée de sa page Instagram pour partager une photo tirée de ses archives personnelles. Ses 46 700 abonnés ont ainsi découvert la comédienne lovée dans les bras de Johnny, une image vintage datant des années 80, prise par Tony Frank comme elle le précise. "Les heureux souvenirs...", commente-t-elle en légende. Nathalie Baye a reçu plus 7300 like pour cette photo et de nombreux commentaires. Laura Smet a réagi très simplement en publiant un émoji coeur.