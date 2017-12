Nathalie Baye, privée de compliments par ses parents, se rattrape avec Laura

Le réalisateur réunit mère et fille dans ce film sur la Première Guerre mondiale, sur ses femmes qui ont dû, tant bien que mal, s'occuper des fermes et du quotidien quand leurs hommes se faisaient massacrer sur le champ de bataille. Le tournage s'est déroulé après la première expérience de Nathalie Baye avec Laura Smet pour la série Dix pour cent. Une expérience que la première qualifie de "très joyeuse" dans Télé 7 Jours. L'actrice aux quatre César était très heureuse de retrouver sa fille sur un plateau malgré un tournage pas facile : "Je n'ai jamais rien demandé pour. Je suis doublement comblée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Laura en tant qu'actrice."

Nathalie Baye ne se prive pas de le lui dire. Elle, en revanche, a bien du mal à recevoir les compliments. Elle n'en a jamais n'en reçus de ses propres parents : "Mon père m'en a fait un seul, pour Le Petit Lieutenant [déjà de Xavier Beauvois, film qui lui vaut son deuxième César de la meilleure actrice en 2006 et le quatrième de sa carrière, ndlr], peu de temps avant de partir. "Un compliment dans une carrière !", semble regretter l'actrice qui a fréquenté une école de danse avec des professeurs russes peu enclins à féliciter leurs élèves. C'est en école de théâtre qu'elle reçoit son premier compliment : "J'ai ensuite mis beaucoup de temps à savoir les apprécier."

Nathalie Baye peut compter sur la bienveillance de sa fille. Dans Télé Star, Laura Smet insiste : "Ce n'est pas parce que c'est ma mère mais je pense que c'est une des plus grandes comédiennes françaises, avec Isabelle Huppert, Isabelle Adjani et Catherine Deneuve." La jeune femme de 34 ans a même décidé de filmer Nathalie Baye à son tour : "Ce n'est pas un hasard si je l'ai choisie pour jouer dans le premier court métrage que je vais réaliser en décembre. Le visage de ma mère est celui que je connais le mieux au monde. J'ai envie de montrer ma mère telle qu'elle est. Pour moi, c'est la plus belle femme du monde."