Nathalie (Koh-Lanta) "très en colère" : Elle en veut à Yassin, pas à Javier !

Nathalie, candidate de l'édition All Stars Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), est furieuse. Et elle a ses raisons... Sur le premier camp des Rouges, Javier avait fabriqué un faux collier d'immunité et l'avait caché, avec l'aide de ses camarades de l'équipe, afin que Nathalie tombe dessus et se croie protégée. Bingo pour le rigolo de la bande qui a réussi son coup. Mais c'était sans compter les aveux de Jérémy... Interviewée par TV Mag, cette chef d'entreprise se confie.

Nathalie indique avoir eu "l'impression de revivre" sa première aventure, dix ans en arrière. "Je suis tombée dans l'équipe Rouge, une équipe de warriors qui gagne toutes les épreuves... et dans laquelle je me suis sentie exclue, car sportivement en dessous de tous les autres", lance-t-elle.

Et d'évoquer l'affaire du faux collier d'immunité : "J'étais vraiment très en colère quand j'ai appris qu'il était faux. Très en colère en sachant que tout le monde était au courant... Très en colère contre Cassandre et Yassin : nous étions complices et ils ne m'ont rien dit. Quelle déception."

Si elle se dit touchée par l'attitude de ses deux camarades, Nathalie ne semble pas atteinte par le comportement de Javier, à l'origine de la supercherie. "Je sais qu'il est dans sa connerie, que ce personnage rigolo fait partie de lui. Je ne lui en veux pas, ce qui n'est pas le cas pour Cassandre et Yassin", précise-t-elle alors.

Maintenant qu'elle est au courant de l'affaire, Nathalie pourrait bien régler ses comptes dans les prochains épisodes. Rendez-vous ce vendredi 20 avril 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre les aventures des candidats lors de la réunification !