Nathalie Kosciusko-Morizet à New York : "J'ai vu mes fils se transformer"

Un an après avoir posé ses valises à New York, Nathalie Kosciusko-Morizet fait le bilan de sa nouvelle vie avec Le Monde et son magazine du 29 juin 2019. L'occasion pour l'ancienne ministre LR d'évoquer son quotidien dans la Grosse Pomme avec ses deux enfants, Paul-Élie (13 ans) et Louis-Abel (10 ans), nés de son premier mariage avec Jean-Paul Philippe.

"Ce qui a été un vrai défi pour moi, c'est de tout changer en même temps", raconte-t-elle. Devenue "ingénieure" en cybersécurité pour la firme Capgemini (comme elle l'affirme sur Twitter), elle vit désormais au 27e étage d'une tour dans le quartier de l'Upper East Side, non loin du lycée français où ses fils sont scolarisés et profitent d'un relatif anonymat : "C'est formidable pour mes enfants. Ils portent mon nom et j'avais sous-estimé l'impact de la violence politique. Je les ai vus se transformer."

Pour l'ex-parlementaire de 46 ans, la vie à l'américaine se veut sportive et culturelle : jogging à Central Park deux fois par semaine, sculpture le samedi et cours de danse le dimanche matin dans une école de Broadway. Elle confie partager quelques pas de tango avec son compagnon franco-argentin, Ramon de Oliveira-Cezar. "Elle est très créative, c'est incroyable pour quelqu'un qui a été militaire", commente une amie new-yorkaise. Et une autre d'ajouter : "Elle n'a pas une vie extravagante." Ce que confirme NKM : "Le quotidien new-yorkais : tu te lèves très tôt et tu te couches très tôt."

Après sa défaite aux municipales à Paris en 2014, puis aux législatives de 2017, NKM a définitivement pris ses distances avec son parti Les Républicains. Elle avoue tout de même garder un oeil sur l'actualité politique en France : "Je n'ai pas du tout envie d'avoir un parti aujourd'hui (...). On ne se refait pas. Je continue de regarder ce qu'il se passe. Prendre de la distance, ce n'est pas être distant." Pas de retour prévu pour le moment, même si l'envie n'est pas loin.