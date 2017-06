Nathalie Kosciusko-Morizet fait un malaise après une altercation dans Paris

La campagne, déjà très laborieuse, devient de plus en plus épuisante pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Comme le rapporte l'AFP, la candidate de droite du parti Les Républicains vient, ce jeudi 15 juin, de faire un malaise dans Paris.

Selon les informations de l'agence de presse, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait un malaise après une altercation avec un passant, elle a perdu connaissance durant plusieurs minutes. Les pompiers sont intervenus sur place. Se tenant la tête, elle a été installée dans leur camion et conduite à l'hôpital Cochin. Elle distribuait des tracts lorsqu'un homme d'une cinquantaine d'années les lui a pris pour les lui envoyer au visage, la traitant notamment de "bobo de merde".

Après cette altercation, l'homme est parti en courant vers la bouche de métro la plus proche. "C'est votre faute si on a Hidalgo aujourd'hui comme maire. Retournez dans l'Essonne ! [dont elle est députée actuellement, ndlr]", lui a-t-il dit. Sur Twitter, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a rapidement condamné cet acte. "Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime @nk_m. C'est un acte lâche et intolérable. Je tiens à témoigner à @nk_m toute ma solidarité et lui souhaite de se rétablir au plus vite après cette agression. #NKM", a-t-elle écrit.

Elle était en campagne sur le marché de la place Maubert dans le 5e arrondissement de la capitale. Un morceau de territoire qui appartient à la 2e circonscription de Paris avec une partie des 6e et 7e arrondissements et dont le député sortant est le candidat malheureux à la présidentielle François Fillon.

Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était quelques heures plus tôt invitée sur CNEWS et avait tweeté son soutien aux candidats du baccalauréat, est en ballottage défavorable face au candidat du mouvement République en marche, Gilles Le Gendre. Celui-ci a écrit sur Twitter : "Je suis navré d'apprendre l'altercation et le malaise dont @nk_m a été victime. Je lui souhaite de se rétablir très vite."

La candidate a récemment reçu le soutien inattendu de l'acteur Richard Berry.