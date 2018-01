Nathalie Kosciusko-Morizet quitte la politique et a retrouvé du travail...

Les dernières élections législatives ont fait de nombreuses victimes dans les urnes, à l'instar de Najat Vallaud-Belkacem, Benoît Hamon ou Nathalie Kosciusko-Morizet. Silencieuse depuis sa défaite, cette dernière annonce qu'elle quitte la politique.

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, NKM confirme son retrait de la vie politique "pour les années qui viennent". L'ancien députée et ex-ministre, battue dans la 2e circonscription de Paris, qui comprend un morceau du 5e et une partie des 6e et 7e arrondissements, par le candidat de La République en marche Gilles Le Gendre, a aussi besoin de gagner sa vie et donc de retrouver du travail, dans le privé. Le Parisien relate qu'elle serait sur le point de "signer avec une entreprise du secteur des nouvelles technologies" et note qu'elle a changé sa bio sur Twitter pour indiquer qu'elle était "ingénieure"...

À 44 ans, celle qui avait aussi raté la mairie de Paris (battue par Anne Hidalgo) confesse que les derniers mois ont été "douloureux" mais que cela lui a donné l'occasion d'une "remise en cause utile, enrichissante". Alors qu'elle a un temps été annoncée dans le gouvernement du président Macron, cela ne finalement c'est pas produit... "J'étais la plus Macron-compatible", assure-t-elle. Mais, en réalité, "on ne lui a rien proposé, elle n'a pas été appelée", dit un proche. Pas de regrets à avoir puisqu'elle affirme trouver que la macronie, c'est "chiant comme la pluie".

Thomas Montet