Nathalie (L'amour est dans le pré 2017) et Victor prêts à fonder une famille ?

Nathalie est une femme amoureuse et ne le cache pas. Quelques heures avant la diffusion du premier épisode des bilans de L'amour est dans le pré 2017, la blonde fait des confidences sur son couple au magazine Télé Loisirs.

L'éleveuse de brebis de 27 ans est toujours en couple avec Victor, qui vit à 28 km de chez elle, et entre eux, c'est le bonheur. Malgré leur jeunesse et leur fougue, les amoureux font les choses avec sérieux. Ainsi, ils ne sont pas pressés de vivre sous le même toit. "On ne veut pas précipiter les choses. Emménager ensemble, fonder une famille... on en parle mais, pour le moment, on profite de l'instant. On est toujours super amoureux", confie la blonde.

Si Victor ne vit pas encore avec Nathalie, il passe tout de même toutes ses soirées (et certainement ses nuits) avec elle, chez elle, pour le plus grand bonheur de la Jurassienne. Nathalie ne cache d'ailleurs pas sa joie d'avoir Victor dans sa vie. Grâce à lui, elle a d'ailleurs changé ses habitudes : "Sans cette aventure, je serais toujours à fond dans mon exploitation, sans me poser de questions."

Entre eux, c'est une affaire qui roule !